VENEZIA - «Loro non girano il mondo, è il mondo che gira attorno a loro». È il motto che lo storico negozio di calzature Parutto ha dedicato alle proprie creazioni e in particolare alle friulane, che la famiglia Parutto produce e vende a Venezia da numerose generazioni. Tutte è nato dalla passione per le “scarpéth” di Maria e Giuseppe Parutto, originari di Claut, un piccolo paese in Friuli da cui si rifornivano delle calzature che venivano fatte dalle donne del posto per poi venderle a Venezia. Maria distribuiva le friulane a Venezia e nelle isole limitrofe con la gerla, un antico cesto di vimini, sulle spalle e Giuseppe le vendeva dal suo banchetto al quarto scalino sul Ponte di Rialto, aperto negli anni ’50.



CALZATURE DI SUCCESSO

Le friulane, nonostante venissero usate per i giorni di festa, erano nate come un articolo povero, perché venivano prodotte con materiali di recupero: un vecchio copertone di bicicletta veniva cucito assieme ad uno strato di stracci per la suola, il velluto veniva ricavato da tende o giacche per impreziosire la tomaia e, alla fine, le due parti venivano unite cucendole a mano. Queste particolari calzature hanno avuto presto successo a Venezia e i primi ad usarle sono stati i gondolieri, che le apprezzavano perché la suola, ricavata dai copertoni, garantiva loro un’aderenza molto efficace mentre vogavano sulla poppa delle loro gondole.

Con il passare degli anni Carlo, il figlio di Maria e Giuseppe, ha continuato a vendere le friulane dal banco di famiglia, iniziando anche a distribuirle ai negozi e agli stilisti di tutto il mondo che lo andavano a cercare sul Ponte di Rialto. Successivamente Riccardo, che rappresenta la terza generazione della famiglia, insieme alla moglie Roberta ha iniziato una propria produzione nel 1997 e, pur mantenendo viva la tradizione, ha ideato nuove soluzioni tecnologiche, stilistiche e di scelta del materiale che hanno migliorato il prodotto. Infine con Christian, della quarta generazione dei “Papusseri di Venezia”, la produzione si è stabilita definitivamente a Mogliano ed è nata la FriVen.



ARTIGIANATO QUALIFICATO

Tutt’oggi le calzature Parutto sono un punto di riferimento nella città di Venezia. Il punto forte, oltre ad una passione e una maestria familiare decennali, è la produzione delle furlane interamente made in Italy, fatta da artigiani qualificati con materiali di prima qualità e unita ad un prezzo particolarmente accessibile – il modello basico costa 42 euro – reso possibile proprio dalla produzione fatta in casa. Una caratteristica su cui la famiglia Parutto punta molto è, inoltre, la comodità della calzatura. La suola interna è composta da un agglomerato di cotoni riciclati che garantisce una notevole flessibilità e la suola esterna mantiene la lavorazione classica. L’accoppiatura interna della calzatura, poi, assicura la traspirabilità dei tessuti, garantendo la durata del prodotto e la possibilità di lavarlo anche in lavatrice. Infine, la cucitura fatta a mano per unire la tomaia alla suola è rimasta uguale negli anni, senza alcuna aggiunta di colla. A tutto questo va unita anche una cura meticolosa dei dettagli insieme a una costante ricerca di coniugare la tradizione all’innovazione. Oggi, la famiglia Parutto vende le sue in Ruga Rialto e in Calle de la Mandola e la collezione delle “Papù” può essere visionata, oltre che fisicamente, anche sul sito e sulle piattaforme social.