SAN DONÀ - Sono arrivati in modo silenzioso, parcheggiati in piazza Indipendenza a sorpresa ieri pomeriggio. In tanti hanno notato i nuovi bus elettrici di Atvo, di colore bianco con lo slogan “C’è aria nuova in città” sopra i finestrini. Si tratta del primo, importante passo nel percorso di elettrificazione del trasporto pubblico locale. L’avvio della rivoluzione green nel Veneto orientale è affidata a quattro modelli “Citymood 12e”: l’unico bus 12 metri elettrico a emissioni zero non soltanto nella trazione, ma anche nella gestione della climatizzazione e dei sistemi ausiliari. Ogni mezzo può portare fino ad un massimo di 85 persone (28 posti a sedere). Da lunedì i mezzi elettrici inizieranno a svolgere il servizio urbano. Nei giorni scorsi una parte degli autisti e il personale di officina hanno seguito uno specifico corso di formazione, che sarà esteso a tutto il personale.

«Abbiamo fatto un mese di rodaggio – spiega il presidente di Atvo, Fabio Turchetto – Durante il collaudo sono circolati senza utenti. Come promesso faranno le tratte urbana: il centro Piave, le scuole, l’ospedale, i collegamenti con Noventa e l’Outlet, passando per il quartiere di Mussetta». Il loro arrivo era stato annunciato per lo scorso aprile, poi slittato a dicembre. «Si sono verificati alcuni ritardi dovuti alla mancanza di forniture per completare il bus – precisa Turchetto - Sono orgoglioso che la società che ha vinto l’appalto sia italiana, ossia l’IIA. Nel dettaglio: le batterie sono di origine tedesca, solo alcuni componenti delle stesse arrivano dalla Cina. Li abbiamo portati in piazza un po’ a sorpresa per presentare una novità natalizia per i cittadini».

La flotta Atvo si arricchirà in totale di 15 autobus 100% elettrici che producono zero emissioni di Co2 e un ridotto inquinamento acustico. «Gli altri 11 mezzi arriveranno tra aprile maggio del prossimo anno – continua Turchetto - Dedichiamo il nostro impegno per proseguire un progetto virtuoso che punta alla sostenibilità ambientale, alla tutela della salute, in base ai progetti green del nostro socio Città metropolitana».



LA FLOTTA

L’Azienda di trasporto del Veneto orientale, infatti, condivide la linea strategica in tema ambientale del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro. La fornitura degli altri 11 bus è sempre a cura di IIA ossia l’Industria Italiana Autobus di Roma, con sedi operative a Bologna e Flumeri (Avellino). «Diventare partner di Atvo – ha commentato Tiziano Gavardini, direttore commerciale di IIA – significa far parte di una realtà molto importante nel settore del trasporto pubblico. I nuovi mezzi possono percorrere quasi 500 chilometri senza bisogno di ricarica. Sono dotati di sistemi di sicurezza avanzati e di un impianto antincendio all’avanguardia. La sicurezza è prioritaria sia per noi che per Atvo». Il costo di ogni bus e di circa 420mila euro. «Con l’arrivo degli altri bus elettrici il servizio urbano verrà esteso a tutta la rete metropolitana coperta da Atvo – aggiunge Paolino D’Anna, consigliere delegato metropolitano alla viabilità –, quindi a Jesolo, Cavallino-Treporti, Caorle, San Michele al Tagliamento-Bibione e Portogruaro dove è garantita la presenza delle colonnine per la ricarica». «Poter contare su di una mobilità sostenibile – il commento del sindaco Alberto Teso – è un elemento fondamentale dello sviluppo futuro del Sandonatese, inteso come area vasta. La proficua collaborazione della città con Atvo e con la Città metropolitana continua a dare ottimi frutti. Gli autobus non inquinanti ad alimentazione elettrica sono un ulteriore passo verso quella città ecosostenibile e votata allo sviluppo integrato, fatto di crescita economica, equilibrio ambientale e cura degli aspetti sociali, verso cui abbiamo l’ambizione di dirigerci».