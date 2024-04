SAN DONÀ - Un anestesista sotto accusa per la morte di una donna di 84 anni, Edda De Savorgnani, intervenuta il 23 marzo del 2022 a seguito di un'emorragia verificatasi alcuni giorni dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico di protesi del ginocchio destro.

L'udienza preliminare si è aperta ieri, di fronte alla giudice Daniela Defazio: il medico, 65 anni, residente a Padova, è accusato dal pm Giovanni Gasparini di omicidio colposo per non aver eseguito gli accertamenti necessari e non aver quindi trasferito l'anziana in ospedale dove si sarebbe proceduto ad operarla.

LA DIFESA

Il difensore dell'imputato, l'avvocato Daniele Vianello, ha eccepito la mancata citazione della Casa di cura Rizzola, dove era seguita la donna, in qualità di responsabile civile, ovvero di soggetto chiamato a risarcire i danni provocati dai suoi dipendenti. La citazione del responsabile civile spetta normalmente alla parte civile, nel caso specifico al figlio della vittima, il quale non ha però ritenuto di farlo. L'avvocato Vianello, ha sostenuto che l'imputato ha la possibilità di sostituirsi nella richiesta e la gup ha rinviato la decisione al prossimo 17 giugno.

La signora De Savorgnani era stata operata alcuni giorni prima e sembrava che tutto fosse andato alla perfezione. Improvvisamente l'anziana iniziò a lamentare nausea e sudorazione eccessiva: il medico di guardia si limitò a prescriverle alcuni farmaci, fino al decesso della paziente, sette ore più tardi. Secondo la procura avrebbe dovuto attivare accertamenti diagnostici; la difesa ribatte sostenendo che sono stati seguiti i protocolli.