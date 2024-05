MESTRE - Giovani, ragazze accompagnate dalla mamma, donne di mezza età, uomini che non avrebbero mai pensato di dover cercare lavoro rivolgendosi ad uno stand allestito in un centro commerciale. Eppure succede anche questo, in un mondo che è cambiato dove è difficile trovare un’occupazione per chi non ce l’ha, ma anche dei dipendenti affidabili per le imprese che ne hanno bisogno. E da ieri a domenica 19 maggio, tutti i giorni dalle 10 alle 18 al “Porte di Mestre”, è tornato il “Faro Job Meeting” per tentare di far incontrare domanda e offerta di lavoro, tra agenzie interinali, enti di formazione e quel “Veneto Lavoro” che negli anni ha ridefinito anche il ruolo dei Centri per l’impiego.