SAN DONÀ - Allarme Fentanyl a San Donà, ma si tratta di una bufala. Da giorni la città è associata a un video - divenuto virale in rete - che mostra tre giovani in preda alle convulsioni, gli effetti che dà “la droga degli zombie”, nascosti dietro i bus di linea. Ma potrebbe trattarsi di una bravata. Il primo a frenare è il sindaco Alberto Teso. «Ho visto il video, ma non ho riscontri dalla Polizia Locale – spiega – gira sul web da circa 15 giorni. Certo mi sono stupito, ma non c’è alcun dato a riguardo». Di certo c’è che uno dei pullman che compare nel filmato di regola sosta nel terminal di Atvo in altri periodi dell’anno, per cui potrebbe trattarsi di un fatto accaduto lo scorso anno. In ogni caso chi ha documentato il fenomeno ha chiamato l’ambulanza o si è limitato a filmare? I giovani sono stati soccorsi o ricoverati in ospedale?