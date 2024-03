VENEZIA - All'estremità nord della laguna di Venezia, nell'isola di Sant'Erasmo, c'è una mini scuola elementare con sei bambini, una cosiddetta pluriclasse, con alunni di età differenti. Noemi e Marco hanno 6 anni e sono in prima, Ambra, 7, in seconda, Alessandro e Sebastiano, 10, in quinta e quest'anno si è aggiunta anche Lou, 8 anni arrivata dal Belgio con i suoi genitori, che frequenta la terza.

Alle 8 e 10 del mattino, i sei piccoli studenti si incontrano nel cortile dell'Alvise Vivarini in via De La Passaora per iniziare insieme la giornata. Cinque ore e mezzo con la maestra Silvia Onda che, come il timoniere di una nave, conduce la lezione adattando temi e prove alle diverse peculiarità degli allievi. Con i più grandi che aiutano i piccoli, perché il valore aggiunto di questa realtà è proprio la cooperazione e l’imparare ad aiutarsi l’uno con l’altro. Non solo. La piccola scuola ha anche un’altra funzione, quella di baluardo della comunità. Se il problema dello spopolamento infatti attanaglia l’isola (a Sant’Erasmo vivono meno di 600 persone), l’esistenza (e la resistenza) della pluriclasse sembra dire «Noi ci siamo» e per questo motivo gli isolani all’unisono si battono perché il plesso resti aperto.