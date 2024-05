SAN DONA' DI PIAVE - I vigili del fuoco e le volontarie di Adas, Associazione a difesa degli animali sandonatesi salvano un gatto intrappolato nella condotta della casa di riposo “Monumento ai caduti” di via San Francesco. È accaduto nei giorni scorsi, a dare l’allarme le due volontarie che hanno sentito il miagolio del gatto passando vicino alla struttura. «Non è stato semplice capire da dove provenisse il richiamo del micio che chiedeva aiuto - spiegano le volontarie - si era infilato nella condotta con tutta probabilità per trovare riparo, poi è rimasto incastrato. Abbiamo visto che era sdraiato che non riusciva a muoversi. Da sole non riuscivano a raggiungerlo, per cui abbiamo chiesto aiuto al personale della struttura che a sua volta ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di San Donà».

L'intervento

I pompieri in pochi minuti hanno messo in salvo l’animale che è stato messo in un trasportino e portato al servizio veterinario dell’Ulss 4 che lo ha preso in carico per le cure. «Il micio che abbiamo chiamato Angel sta ricevendo tutte le cure possibili - continuano dell’Adas - le sue condizioni sono critiche, pare che la paralisi che lo ha colpito sia stata causata da un’infezione. Speriamo che possa riprendersi». L’Adas da 20 anni è attiva nell’aiutare (e favorire l’adozione) di cani, gatti e piccoli animali abbandonati o in difficoltà del Basso Piave.