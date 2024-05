MESTRE - Il tema della denatalità è prepotentemente alla ribalta nella Città metropolitana. Il calo di iscrizioni segna meno 1635 alunni rispetto al precedente anno scolastico (una flessione da 84.458 a 82.823), così suddivisi: - 923 alla primaria, - 615 alla secondaria di primo grado, - 97 alla secondaria di secondo grado. Il peso più consistente riguarda gli istituti comprensivi di primo grado nei distretti di Dolo (- 382), San Donà di Piave (- 243), Mirano (-235), seguiti da quelli di Mestre Nord (-127) e Venezia (- 109). Dolo registra anche la perdita più consistente di alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado: - 163 distribuiti in dieci istituti; seguono – 108 a San Donà di Piave, - 79 a Venezia insulare, - 58 nel distretto di Mirano e – 57 a Mestre nord. Nelle scuole superiori balza all’occhio la diminuzione consistente di 138 allievi nell'area di Venezia insulare (dai 6903 nell’a.s. 2023/2024 ai 6765 del prossimo) e la perdita di 305 preferenze per l’istruzione tecnica.

Denatalità

Sono in crescita gli iscritti ai corsi serali, soprattutto l’istruzione professionale, che ne fotografa 1271 nel prossimo anno scolastico, mentre nel 2020/2021 erano 1156. Sono 9 i distretti scolastici compresi nei 46 comuni della Città metropolitana. I dati snocciolati dall’Osservatorio provinciale sull’istruzione, individuano una popolazione scolastica di 82.823 studenti: alla primaria sono 29.032, di cui 19.081 frequentano il tempo pieno (rispetto ai 9.951 del normale), alla secondaria 20.585, alla secondaria di secondo grado 33.206. Il distretto di Mirano è quello più popoloso, sia per gli alunni iscritti alla primaria (5.310), sia alla secondaria di primo grado (3755), mentre Venezia insulare conta il maggiore alle scuole superiori (6.795 studenti). Al distretto di Mirano, che registra il 18,3% di popolazione scolastica di istruzione primaria nel territorio metropolitano, seguono quello di San Donà di Piave (15,8%) e Dolo (13,3%). Il tempo pieno è prevalente, tranne nel distretto di San Donà, dove domina quello normale. Il distretto di Dolo è quello che ha perso più alunni iscritti alle scuole elementari negli ultimi due anni: sono – 382, seguono quello di San Donà a – 243, – 235 a Mirano, - 127 a Mestre nord e – 109 a Venezia insulare. Le scuole medie registrano il maggiore numero di iscritti nel prossimo anno scolastico nel distretto di Mirano (sono 3.755, il 18,2%), San Donà di Piave (15,8%), Dolo (14,5%), Mestre Nord (14,1%), Venezia insulare (8,4%). Prevale il tempo normale. Secondo una differenza biennale con il precedente anno scolastico, il calo degli iscritti alla scuola secondaria di primo grado è stato di – 615 alunni e quello più consistente riguarda il distretto a Dolo (-163), poi Portogruaro (-108), Chioggia (-85), Venezia insulare (-79), Mestre nord (- 57). La torta dell’organico di diritto 2024/2025 delle scuole superiori nella Città metropolitana comprende 33.206 alunni: distribuita per il 20,4% a Venezia insulare, il 15, 7% Mestre nord, il 15,2% a San Donà di Piave.

La visione biennale per distretto considera una perdita di – 97 studenti iscritti: la più consistente è avvenuta a Venezia insulare (-138), seguita da Portogruaro (-72). L'Osservatorio fotografa un aumento di preferenze per i licei (91 allievi), dove a Mestre il Morin sale di gradimento del 10,3%, lo Stefanini del 4,6%, restando la scuola con il maggior numero di iscritti (1655). Anche l’istruzione professionale indica + 1,6% di scelte, con preferenze per il Ponti e il Marconi serali. L’istruzione artistica indica una crescita del 2% di allievi, mentre quella tecnica subisce un crollo di - 305 studenti rispetto al 2023/2024: ne risentono il Lorenz, Il Pacinotti serale, il Fermi, il Levi, l’Algarotti.