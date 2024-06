SAN DONÀ (VENEZIA) - La foto che racconta una vita: le mani che si intrecciano, sostenendosi a vicenda. Sono quelle di Ignazio Bertani, 81 anni, e della moglie Giovanna Gabriella Buso, di 76, i coniugi morti nell'incidente stradale domenica pomeriggio sulla Romea. Uno scatto che indica dolcezza e fragilità, la voglia di resistere e superare insieme le difficoltà. È stata scattata due anni fa nella veranda della loro casa da un'altra coppia: i fotografi Michele e Miriam Zambon, dell'associazione Camera Chiara di San Donà.

Ignazio e Giovanna, impegnati per la comunità

«Conoscevo Ignazio da diversi anni, quando eravamo iscritti agli Scout - spiega Michele - Durante le attività e le uscite del gruppo aveva conosciuto Giovanna, poi si erano spostati. Eravamo rimasti in contatto. Quella foto rappresenta un po' la loro vita. Lui ha una mano vicino a un libro e la guarda sorridendo, lei è seduta accanto, posa la mano sopra quella di lui. A unirli sono quelle dita intrecciate piene di affetto e comprensione».

Lui, insegnante di materie scientifiche alla scuola professionale "Don Bosco", dove tanti lo ricordano con affetto. Lei, estetista, aveva avviato il centro "Vitality" in piazza IV Novembre, che aveva ceduto alle ex dipendenti, ed era orgogliosa che quell'attività continuasse con un ricambio generazionale. Per lui il lavoro consisteva nell'insegnamento e nell'educazione dei giovani, per lei nella cura della persona, con la capacità di sapersi prendere cura del prossimo. Entrambi si erano messi al servizio della comunità anche nel tempo libero. Una missione che per Ignazio e Giovanna Gabriella era diventata a tempo pieno: sia per i missionari all'estero con il gruppo "Dimmi", sia collaborando con il centro per bisognosi in via Venezia, avviato dagli adulti Masci-Scout.

E nell'ultima parte della loro vita l'attenzione era rivolta alle persone affette da Alzheimer, patologia di cui Ignazio soffriva. «Quell'immagine familiare è stata realizzata durante una sessione di foto - continua Zambon - volevamo trovare uno scatto con cui partecipare al concorso dedicato all'Alzheimer promosso dall'Ulss 4. Entrambi si sono prestati per raccontarsi in quel modo». E un'altra foto in bianco e nero di Ignazio di spalle aveva vinto il premio della sezione fotografica. Lui sembra quasi scomparire mentre guarda dalla finestra. Il titolo dello scatto "Fantasma in città", era stato scelto dalla giuria per il forte potere evocativo, divenendo l'immagine-simbolo della seconda edizione del premio nel 2022. La malattia del marito non aveva frenato l'impegno sociale di Giovanna Gabriella che, anzi, aveva continuato a impegnarsi per la comunità, soprattutto cercando nuovi percorsi di autonomia. Una decina di anni fa aveva fondato la sezione locale dell'associazione "Alzheimer" che fa capo a Venezia, poi confluita nel gruppo "CondiVivendo", che guidava da tre anni. Aveva promosso diversi progetti con il Comune, l'Ulss, coinvolgendo l'Atvo per i trasporti, puntando sulla possibilità di uscire di casa e accompagnare le persone colpite da demenza, coltivando il più possibile con una vita di relazione e stimoli con progetti specifici. «Sono molto colpita dalla loro morte - commenta Federica Marcuzzo assessore ai Servizi Sociali - Giovanna era impegnata nel progetto "Cafè Alzheimer plus" e tante iniziative come presidente di "CondiVivendo". Sviluppava servizi a supporto alle famiglie e mi spronava a prestare attenzione alle loro necessità, riservando un ascolto sensibile e attento, dotata di una determinazione che solo chi vive il dolore della malattia può sostenere». La coppia non aveva figli. La Procura ha già dato il consenso per i funerali, che devono ancora essere fissati.