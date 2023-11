Padova. Presentati 12 nuovi bus per il servizio extraurbano: sono tutti elettrici. Investimento da 6,3 milioni di euro

PADOVA – Sono stati presentati oggi, martedì 28 novembre, 12 nuovi autobus elettrici per il trasporto pubblico extraurbano di Busitalia Veneto (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS). L'obiettivo è quello di perseguire una mobilità sempre più ecosostenibile.

I 12 nuovi autobus elettrici sono stati acquistati da Busitalia con un investimento di 6,3 milioni di euro, di cui oltre 5 milioni finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Saranno utilizzati prevalentemente sui servizi delle linee A, AT, M, T, TL che collegano Padova alla zona dei Colli Euganei e ricaricati presso il deposito di Pescarotto in cui si sta ultimando l’elettrificazione.

All’evento, organizzato in Prato della Valle, erano presenti il Sindaco e Presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani e Gino Colella, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia Veneto. «Questi mezzi sono destinati a ridefinire gli standard di efficienza, affidabilità e sicurezza, consentendo a Padova e Provincia di segnare un passo significativo verso un trasporto pubblico più vicino all’ambiente» afferma in una nota la società.

LA STRUTTURA DEI MEZZI

Si tratta di mezzi E-WAY IVECO, di 12 metri, interamente realizzati in Europa da un marchio italiano, e rappresentano l’ultima generazione di autobus elettrici, come vuole rimarcare la specifica livrea.

Ogni autobus è dotato di 10 batterie da 41,8 kwh per un totale di 418kWh che consentono un’autonomia di guida di circa 300 km.

Presenti anche un sistema di video sorveglianza a bordo, a tutela dei viaggiatori e del personale, e una mirror camera (che consente all’autista di avere la completa visibilità dell’esterno del mezzo), oltre al dispositivo di ipovigilanza.

I bus, assolutamente silenziosi, sono poi dotati di rampa manuale per facilitare l’accesso dei passeggeri a mobilità ridotta e di accessori acustici per i passeggeri con disabilità visiva e pulsanti di fermata in Braille. Il numero massimo di posti disponibili, a seconda dell’allestimento, è pari a 80 (35 seduti, 1 postazione per passeggeri in sedia a rotelle, 44 in piedi).

IL PROGETTO DI RINNOVAMENTO

Con i nuovi autobus, la flotta è rinnovata al 28%: arrivano a 150 i nuovi autobus introdotti dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio ad oggi per un investimento complessivo di oltre 23,8 milioni, di cui oltre 20 milioni autofinanziati da Busitalia Veneto. I 12 bus elettrici rappresentano il primo lotto di una più consistente fornitura di autobus elettrici prevista nel corso del prossimo biennio.

«Busitalia Veneto prosegue il suo impegno verso l'innovazione nel settore dei trasporti - sottolinea l'azienda - contribuendo all’obiettivo di avere città più sostenibili e un futuro del trasporto pubblico sempre più verde».