Bimbo schiacciato dal muletto, la denuncia: «Le chiavi sul mezzo, follia»

VENEZIA «Non era la prima volta che dei ragazzini entravano nel cantiere per azionare i muletti, quando gli operai finivano di lavorare e non c'era nessuno. Mio figlio lì non c'era mai stato, Cristiano forse una volta, ma altri giovani sì. Era accessibile, nonostante sia tra i più grandi del Veneto e serva la massima sicurezza. Lasciare le chiavi sul muletto, dove i ragazzi le hanno trovate, è una follia. Quello che è successo non deve mai più capitare». E' lo sfogo di un padre, anzi, di un patrigno, come si è definito il compagno della madre di Cristiano Lucchini, il 13enne che ha perso la vita domenica sera nel cantiere Boscolo Bielo, schiacciato da un macchinario che aveva acceso per giocarci sopra. La famiglia del giovane ha nominato un legale per seguire i risvolti penali della vicenda.





