Una bravata fatale: travolto dal muletto

LA TRAGEDIAVENEZIA Una gioco che si è trasformato in tragedia.Cristiano Lucchini, 13 anni di Castello, ha perso la vita ieri sera attorno alle 18, schiacciato da un muletto nel cantiere Boscolo Bielo dove si trovava con il fratello, lungo il canale della Scomenzera a Santa Croce, in zona Santa Marta.Un drammatico incidente di cui la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine e ha avuto più coincidenze negative. I due ragazzini non erano a scuola, essendo domenica, e per passare il tempo hanno deciso di introdursi nel deposito di materiali...