Schiacciato dal muletto Cantiere sotto inchiesta

L'INCHIESTAVENEZIA Un'inchiesta a 360 gradi per verificare eventuali responsabilità in questa tragedia che ha spezzato la vita di un ragazzo di appena 13 anni. Un atto dovuto, in casi come questi, per chiarire meglio la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Cristiano Lucchini e i ruoli dei diversi protagonisti. Al lavoro c'è la Procura della Repubblica, che coordina le indagini. Ieri mattina, sul tavolo del sostituto procuratore Andrea Petroni, non erano ancora arrivati gli atti dell'inchiesta. Ma il quadro si andava delineando...