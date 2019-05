Da ottobre la rivoluzione dei rifiuti: tutto quello che c'è da sapere

di Alessia Pilotto

UDINE - Adesso è ufficiale: la giunta ha approvato il piano Net per l'attivazione del nuovo sistema di raccolta porta a porta, che ha scatenato tante critiche da parte dell'opposizione e pure qualche dissenso in maggioranza. La nuova modalità di gestione dei rifiuti partirà ad ottobre, sarà attivata per gradi e preceduta da diversi incontri informativi con la cittadinanza, per spiegare la novità, chiarire le dinamiche della raccolta ed eventuali dubbi.Le raccolte ordinarie comprendono il secco indifferenziato, l'organico, la carta e il cartone, la plastica e il vetro e l'alluminio. I bidoni saranno distinguibili grazie alla colorazione del coperchio: blu per la carta, giallo per la plastica,