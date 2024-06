Schianto all'incrocio, l'auto vola in mezzo alla strada a ruote all'aria: conducente incastrato

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Schianto al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia: l'auto si rovescia il conducente rimane incastrato nell'abitacolo. Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 giugno, a San Michele al Tagliamento. Il conducente di una Ford verso le 15 stava percorrendo la statale 14 in prossimità del Ponte sul Tagliamento. Tutto è ancora da chiarire da parte della Polizia locale. Pare che un auto stesse uscendo dalla laterale via Marango mentre stava sopraggiungendo la Ford. Il conducente avrebbe preso lo spartitraffico, rovesciandosi in mezzo alla strada. Immediato l'allarme arrivato al Sores di Palmanova che gestisce il 112, il numero unico di emergenza del vicino Friuli Venezia Giulia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme ai sanitari di Latisana. I soccorritori hanno estratto il conducente dall'auto trasferendolo per precauzioni in ospedale. Fortunatamente non ha riportato conseguenze mentre la viabilità è andata in tilt.