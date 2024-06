PREMARIACCO - «Si continua» scrive il sindaco di Premariacco Michele De Sabata in un post Facebook, su quella bacheca virtuale che da venerdì 31 maggio è diventata quasi un diario con aggiornamenti quotidiani. «9 giorno. Il fatto che non scrivo nulla è perché le ricerche al momento non danno il risultato sperato. Anche oggi ci sono 80 persone sul campo». Nessuna resa, si continua a cercare Cristian Casian Molnar. Nei giorni scorsi l'abbassamento del livello dell'acqua aveva spinto i soccorritori a sperare in un esito positivo delle ricerche, tuttavia al momento non ci registrano progressi.

Le ricerche di Cristian

Il fiume Natisone che venerdì 31 maggio aveva inghiottito i tre ragazzi, due giorni dopo aveva restituito i corpi delle due giovani. Ma di Cristian ancora nessuna traccia, nemmeno quel brandello di tessuto bianco che inizialmente aveva fatto pensare a un pezzo della sua t-shirt ma che è risultato non attribuibile a lui. Dal primo giorno è in campo una task force tra volontari della Protezione civile, Vigili del fuoco e carabinieri, che passano al setaccio anfratti e rovi del fiume torrentizio. Si scandaglia tra le rocce con il supporto dei sommozzatori e si scruta dall'alto con droni ed elicotteri. «Forza soccorritori, che oggi sia l'ultimo giorno di ricerca per ridare Cristian ai suoi familiari». Le ricerche proseguiranno almeno con questa disposizione fino alla giornata di domani, quando si deciderà se e come rimodulare la forze in campo.

La forza della comunità

Una tragedia, quella dei tre ragazzi, che ha scosso tutta la comunità, prodigatasi fin dal primo giorno per dare il proprio contributo ai soccorritori. «Siete una comunità allargata meravigliosa, avete esagerato addirittura con un pensiero verso i soccorritori», sottolinea il sindaco postando la foto di dolci fatti arrivare dai cittadini agli operatori in campo per aiutarli e ringraziarli.