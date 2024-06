PREMARIACCO (UDINE) - I giorni passano, le speranze si annullano, ma cresce anche l'ansia sociale perché le ricerche di Cristian Casian Molnar, il ragazzo trascinato dalla corrente del Natisone venerdì 31 maggio con Patrizia Cormos e Bianca Doros, non hanno ancora dato i propri frutti. Proprio per questa ansia, molte persone, sul web, hanno iniziato a proporre una mobilitazione popolare, che sta anche riscontrando molte adesioni. Ma un'azione del genere potrebbe generare altri pericoli, motivo per cui è prontamente intervenuto il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, per fermare tali intenzioni.