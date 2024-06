UDINE - Ragazzi travolti dalle acque del fiume Natisone: se si fosse agito in modo differente le cose sarebbero andate diversamente per Cristian Casian Molnar, il 25enne ancora disperso da venerdì 31 maggio, Patrizia Cormos e Bianca Doros? Secondo l'avvocato Gaetano Laghi, legale della famiglia Molnar la risposta è "sì": «Se i soccorsi fossero partiti tempestivamente, ovvero nel momento in cui la povera Patrizia li ha richiesti, oggi i ragazzi sarebbero vivi e a casa con i loro genitori».

