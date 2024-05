Udinese calcio. "Paron" Pozzo a cuore aperto: «In alcuni momenti mi sono vergognato. Accetto le critiche dei tifosi, perché lo sono anch'io. Cannavaro? Valuteremo, adesso si rivedrà un po' tutto»

La salvezza dell'Udinese è stata un percorso lungo, coronato a Frosinone. Il patron Gianpaolo Pozzo ha commentato ieri il post-stagione ai microfoni di Tv12. «Siamo rientrati tardi e abbiamo dormito tutti poco, anche perché è stata una situazione abbastanza tesa, ma siamo riusciti a garantire di nuovo l'Udinese in serie A per la trentesima stagione - ha dichiarato il "Paron" -. È stato un anno particolare, perché il progetto, come sempre, non era certo di giocarsi la salvezza negli ultimi 10' dell'ultima partita.

Normalmente è quello di vivere un campionato normale, senza sofferenze, con la speranza di entrare in qualche Coppa europea, anche se negli ultimi tempi non è stato così. In alcuni momenti mi sono vergognato». I motivi? «È successo di tutto, in particolare la sfortuna abbattutasi sui nostri attaccanti - ha risposto -. Ne abbiamo presi due, Davis e Brenner. L'inglese, che pure ha segnato il gol-salvezza, per problemi fisici non l'abbiamo mai utilizzato. Una carenza grande, unitasi a tanti altri inconvenienti, che ci hanno portato a giocarci tutto negli ultimi 90'. È andata bene, al termine di una stagione avversa. Ora giriamo pagina e guardiamo avanti. A onor del vero non mi sento di dovermi prendere dei complimenti, perché per noi questo deve restare un traguardo base». Tanta sofferenza. «Il calcio presenta molte variabili che rendono difficile prevedere le cose. In quasi 39 anni però ci siamo fatti una buona esperienza. Vediamo che a volte anche squadre importanti vivono stagioni difficili. Siamo felici di aver evitato la retrocessione, perché un po' di paura c'era, ma la B sarebbe stata una punizione troppo grande per Udine».

ORGOGLIO

Il club friulano resta tra i più longevi in A. «Trent'anni di fila sono un orgoglio per noi, anche se non sono un amante delle statistiche - ha sorriso -. Critiche ingenerose? No, perché anch'io principalmente sono un tifoso e quando la mia squadra non vince non sono soddisfatto, come chi viene allo stadio. Per questo le critiche, anche le più aspre, le ho sempre accettate. Noi abbiamo le responsabilità degli errori dello staff tecnico». Cannavaro? «Mio figlio Gino parlerà con lui e vedremo cosa decideranno di fare. Al momento dell'ingaggio si è parlato solo di questo finale di campionato, vedremo. Partiremo dalla guida tecnica. Poi si rivedrà un po' tutto, compresa la situazione dirigenziale. In una decina di giorni delineeremo tutto l'organigramma per il 2024-25, facendo tesoro delle difficoltà di questa stagione». Se il mister resta in fase di valutazione, non c'è nessun dubbio sui tifosi, caldissimi. «È stata una piacevole sorpresa anche per me, perché so che il popolo friulano è sempre poco "scalmanato" - ha sorriso -. La paura ha creato interesse e partecipazione, cosa che mi ha fatto molto piacere, perché si è capito quanto i friulani amino questa squadra. Cambiamenti? Mi aspetto ritocchi, non stravolgimenti. Per esempio il recupero degli infortunati, tra cui il lungodegente Deulofeu. I soliti movimenti di mercato, insomma. Senza una vera e propria rifondazione: la squadra non le ha espresse tutte, ma ha buone potenzialità».



SOCIETÀ

Il "Paron" non scappa dunque dalle critiche, apprestandosi a ricominciare con rinnovate - e solite - ambizioni. «Quando ci siamo accorti del rischio concreto tutti si sono dimostrati presenti, e abbiamo fatto sentire la nostra vicinanza. Per questo, lo ripeto, non gradisco troppe celebrazioni. Non dico che sia una vergogna salvarsi così, ma è chiaro che non è una cosa piacevole per noi. Cambiare allenatore prima? Facile dirlo ora, quando si fanno le cose è per cercare di salvare la baracca, perché si era messa male. Staremo più attenti in futuro. Speriamo sempre di scovare altri giocatori fenomenali per riavvicinarci all'obiettivo europeo. Non posso garantire che una stagione così non accadrà mai più - ha concluso Pozzo - ma ci impegneremo al massimo per evitarlo. Ringrazio i tifosi per la solidarietà, siamo pronti a ripartire insieme».

S.G.