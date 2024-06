«Quel giorno lì, in cui sono morti i ragazzi, non pioveva da noi. Ma se guardavi verso nord-est vedevi che c'era proprio il nero più completo. Non era bel tempo. In Slovenia pioveva già». Così Elia Miani, consigliere della regione Friulia Venezia-Giulia, sulla tragedia del Natisone. L'abbiamo raggiunto telefonicamente.

Natisone, la corda lanciata dall'operaio ai ragazzi: «Non sono riusciti a prenderla». Perché non ha funzionato

Dove si trovava quando i ragazzi erano in pericolo?

Non ero presente nel momento della tragedia. Abito circa a 500 metri dal ponte romano. Sono arrivato a casa per pranzo, verso le 13. Ma non sono passato da dove erano i ragazzi. Ho preso un’altra strada che collega i due ponti (ndr, uno è quello romano, dove stavano i tre giovani). Stavo aspettando mia moglie, che arriva di solito verso l'una. Ma quel giorno è arrivata un po' prima. Dopo pranzo, mia moglie è uscita di casa verso le due (circa) e dopo cinque minuti ho sentito le sirene dei vigili del fuoco che passavano davanti a casa e che si recavano non sul ponte romano, bensì andavano a valle, nell'altro ponte. Io mi sono un po' preoccupato. Ho telefonato a mia moglie, pensavo a un incidente. Lei mi ha detto che stava bene e di andare a vedere. Allora ho preso la macchina e sono andato giù, nel ponte a valle. Purtroppo la disgrazia era già successa

L'acqua del Natisone com'era quel giorno?

Il ponte che ho attraversato non era in piena, ma un po’ torbido. Il fiume Natisone (di solito) ha un colore verde azzurro, però quando piove in montagna lo vedi subito che cambia colore, diventa un po' più torbido. Anche con un amico, la mattina del 31 maggio, mi sono fermato a bere un caffè e abbiamo commentato la situazione. E lui ha detto: “Il fiume non è pieno”.

Che tempo c'era?

Alle 13.15 è passato un mio caro amico da Cividale, che si trova a circa 6 km da qua, e mi ha detto: “Sono passato per il ponte, sono andato in bagno, ho dimenticato il portafoglio, sono ritornato indietro. Saranno state le 13/13.10 e a quell’ora la diga (quella che blocca un po' l'acqua e forma un piccolo invaso, per tenere in sicurezza i ponti) era un po’ alta, l’acqua era torbida Questo a Cividale. Sembra che i ragazzi siano scesi in quel momento. A Premariacco non c'era niente, il tempo era buono. Se fossero arrivati dopo, e magari vedevano l’acqua alta, forse non sarebbero scesi.

Sul sito zoom earth si può vedere la nuvolosità del giorno della tragedia

Cosa potevano fare i ragazzi?

Sono stati proprio presi alla sprovvista. Se si fossero accorti che il parafulmine aumentava, magari cominciavano a correre e, se si bagnavano, si potevano salvare.

Se sta arrivando la piena si sente?

Una piena? No. Da casa mia, quando il fiume è in piena, lo sento. Noi siamo abituati. Loro non l’hanno sentito? No, perché non aveva raggiunto la forra più stretta che è sotto il ponte. È dove si trova la gola che fa rumore.

I vigili del fuoco del posto hanno mezzi sufficienti?

I vigili del fuoco di Cividale (dove abbiamo un distaccamento di Udine) sono arrivati immediatamente. Ma sono arrivati con i mezzi che hanno. Non sapendo cosa ci fosse. Non hanno le dotazioni di emergenza balneare. Mi sembra che abbiano un canotto, ma non un 'autoscala. Anche i pompieri del presidio di Udine, a 12-13 km, sono arrivati anche veloci, in un quarto d’ora.

Quelli di Cividale hanno usato il gommone?

All'una e mezza i ragazzi hanno chiamato, tutto si è concluso alle 14. Un pompiere si è tuffato in acqua, ma non ce l’ha fatta perché la corrente ormai era cresciuta, anche se era sopra le ginocchia. Ha rischiato la vita anche lui.

Chi è passato di là cosa ha fatto?

Dal ponte, da quello che mi dicono, gli gridavano: “Andate indietro, andate indietro”. Non si sa se sentissero. Anche questi due (ndr, gli operai) che sono scesi, non avevano mezzi ma solo del materiale che avevano con loro. Si sono recati nel boschetto vicino. Lì, forse, i ragazzi potevano tentare. Due muratori con cui ho parlato, che hanno visto i ragazzi dal ponte, hanno detto che all'inizio, quando si sono fermati, non l'hanno presa neanche come una situazione di emergenza. Perché hanno visto che c'era la ghiaia e hanno pensato che bastava tornare indietro. Si pensava: “Da dove sono arrivati si poteva passare”. Invece sono rimasti smarriti, confusi.

Il turismo è cresciuto?

Sì, abbiamo un contratto di fiume che è stato portato avanti da poco. In Slovenia, dove passa, è sfruttato di più. Qui, invece, è vietata la balneazione, però viene frequentato dal turismo locale. Perché anziché al mare che è a 50 km, sabato e domenica si frequentano queste spiagge di ghiaia. È aumentato il turismo social? Sicuramente, perché è sono luoghi pubblicizzati: come il ponte del Diavolo e quello romano.

È cambiata la gestione del fiume?

Si, una volta c'era più necessità (anche di raccogliere la legna). Anche la sponda era più sfruttata. Ho fotografie degli anni trenta che il fiume Natisone sembrava il Grand Canyon. Era demanio, non c’erano proprietari e quindi la gente lo sfruttava. Non c'è un’incuria, perché il fiume è di competenza regionale e quindi viene controllato, vengono rifatte le sponde dove c'è necessità, dove ci sono le frane. Logicamente, la pulizia non viene fatta se non quando è d’intralcio (ad esempio c’era un tronco che si è bloccato su un ponte poco tempo fa).

Il fiume ora va più veloce con la vegetazione?

Sicuramente, il corso del fiume è cambiato. Nel cividalese abbiamo fatto dei lavori. La piena modifica il percorso, come è accaduto a Premariacco. Il ponte romano, ti parlo di un po' di anni (una decina), veniva chiuso perché il fiume arriva sopra. Ma il Natisone non creava allagamenti se non a Manzano, dove sono stati create delle barriere per evitarli. Un po' di anni fa è stata allargata quella che è la volta del ponte, da una parte è stato fatto come un imbuto, un nuovo passaggio nella roccia che aiuta a farlo defluire. Così si è abbassato di tanto.

Che impatto ha avuto il clima?

Ti dirò che è cambiato il clima. Non venivano queste piene da noi a giugno. Forse c'erano trenta gradi di caldo veniva il temporale. Una cosa del genere non è mai successa. Qui, ogni anno, il fiume si prende una vita. Ma di solito l’estate, quando è più frequentato.

Era brutto tempo quel giorno?

Quel giorno lì, in cui sono morti i ragazzi, non pioveva da noi (ndr, Premariacco). Ma se guardavi verso nord-est vedevi che c'era proprio il nero più completo. Non era bel tempo. L’avevo notato io. stesso. In Slovenia pioveva già. Certo, a vent’anni non ci pensi. Forse, questo i ragazzi non l’hanno notato.