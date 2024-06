Incidente in viale Duodo, perde il controllo dell'auto e si ribalta: paura per il conducente

UDINE - Auto cappottata in viale Duodo a Udine. È successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 11 giugno, quando - per dinamiche ancora sconosciute - una macchina si è ribaltata finendo ruote all'aria. Tanta la paura per il conducente, che - fortunatamente - stando alle prime informazioni ne sarebbe uscito quasi illeso. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, ma non è escluso che la perdita del mezzo sia dovuta all'asfalto reso scivoloso in queste ore a causa del maltempo che sta interessando la città. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e il tratto di strada interessato dall'incidente stradale, polizia locale e il personale sanitario.