Traffico di cocaina a Nordest: undici perquisizioni, sette arresti e chiuso un locale base di spaccio

MONFALCONE - Traffico di cocaina a Nordest: la polizia arresta sette persone e chiude un locale pubblico di Monfalcone.

Gli investigatori della polizia di Stato di Gorizia hanno concluso una complessa attività antidroga che ha consentito di arrestare 7 persone, eseguire 11 perquisizioni e sequestrare 290 grammi di cocaina. L’operazione “Asterix” ha permesso di interrompere lo spaccio nel pieno centro di Monfalcone, a poche centinaia di metri dal Duomo, arrestare i principali autori e bloccare i canali di rifornimento della droga proveniente anche dal Veneto. Identificati numerosi consumatori di cocaina e infine chiuso un pubblico esercizio che per gli investigatori era la “base” per lo spaccio ed il consumo di stupefacenti.

Tutto è iniziato nell'estate scorsa, quando gli agenti del Commissariato di Monfalcone, hanno focalizzato la propria attenzione su un locale pubblico gestito da persone provenienti dalla Repubblica Dominicana. Le indagini, condotte dalla squadra mobile della Questura di Gorizia, sono state effettuate utilizzando sia metodi tradizionali che strumentazioni tecnologiche in uso alla polizia giudiziaria e hanno consentito di ricostruire come nei pressi della trattoria "La Carrozza" di via Dell’Arena a Monfalcone ci fossero numerose persone, per lo più di origine sudamericana, che consumavano o spacciavano sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Tutto avveniva all'interno del locale e nelle pertinenze della trattoria che per gli investigatori era il luogo di cessione di consumo dello stupefacente con la complicità dei gestori. Spaccio che a volte avveniva anche nei parchi e nel rione di Panzano, nonché nelle vicinanze degli ingressi degli stabilimenti industriali, in modo da non destare attenzione approfittando della quotidiana affluenza di persone in quell’area.

La droga, peraltro, non era destinata esclusivamente ai clienti del locale, ma anche ad altre persone che a loro volta gestivano un altro mercato di spaccio per conto proprio. Gli agenti sono riusciti a individuare una delle fonti di approvvigionamento della droga, anche questa gestita da cittadini domenicani residenti in altri centri della regione e del Veneto, e a procedere con i sequestri di sostanza stupefacente. Altri due italiani, di 34 e 45 anni, nel corso delle attività erano stati arrestati in flagranza di reato lo scorso autunno, in quanto sorpresi con 50 grammi di cocaina nascosta nel proprio autoveicolo al rientro dal Veneto, dove si erano spostari per acquistare la sostanza.

Il giudice per le indagini preliminari isontino ha emesso provvedimenti di custodia cautelare a carico di quattro dominicani, con un età tra i 33 e i 53 anni e residenti nei comuni di Udine, Romans d’Isonzo e San Pier d’Isonzo – nonché un’ulteriore misura dell’obbligo di dimora per un altro dominicano di anni 44 residente a Romans d’Isonzo. Misure cautelari scattate lo scorso 7 giugno, quando in collaborazione con le Squadre Mobili di Trieste, Treviso e Udine sono state compiute 11 perquisizioni, effettuate anche con l’ausilio di unità cinofile della Polizia di Stato e con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Padova. Da qui un quarantaduenne dominicano, residente a Turriaco (Gorizia), è stato sorpreso dal personale del commissariato e della Squadra Mobile in possesso di due involucri che contenevano circa 220 grammi di cocaina, che gli sono costati l'arresto. Altre cinque persone sono finite nei guai e per questo indagate. Intanto è scattato il provvedimento per il titolare della trattoria “La Carrozza” di via dell’Arena a Monfalcone, al quale è stato ordinata la chiusura per 90 giorni dal questore di Gorizia.