Caro direttore,

mia mamma, Aurora, era di Premariacco, paese vicino a Cividale del Friuli dove la sua famiglia possedeva un mulino sotto il quale scorreva il fiume Natisone, le cui acque davano la spinta necessaria alla grande ruota del mulino. Mi trovavo spesso con i due miei cugini decenni pressoché coetanei eravamo verso la fine degli anni trenta con i quali peraltro non scendevo al fiume per non disobbedire alle vive raccomandazioni della mamma che ben ne conosceva la pericolosità. Infatti, quasi ogni anno qualcuno annegava inghiottito dai molteplici gorghi del Natisone, fra cui anche dei soldati. Nel periodo della calura estiva infatti arrivavano camion dell'esercito pieni di giovani soldati che si gettavano contenti nelle acque di quel fiume senza sapere del pericolo che correvano. E un mio zio quando vedeva i soldati si affrettava a piantare fra i sassi in riva al fiume un bastone con una targa che avvertiva della sua pericolosità e invitava a bagnarsi nel laghetto che questo formava prima di proseguire nel suo corso sotto il bellissimo ponte romano. Ma tutto era vano, come gli diceva mio nonno, "tu lavoris par nuie Zaneto, a le timp butad vie!".

Luciano Tempestini

Mestre



Caro lettore,

il Natisone è un fiume bello quanto insidioso. Chi vive in quei territori lo sa da sempre e sa anche che non è così rara la possibilità che in poco tempo la portata d'acqua decuplichi, passando da 20 metri cubi al secondo a 250. Com'è purtroppo accaduto nei giorni scorsi, quando il Natisone ha portato con sé quei tre poveri e ignari ragazzi fermi sulle sue rive. E la sua bella testimonianza ce lo ricorda. Ma stiamo attenti a non scivolare nei terribili e cinici luoghi comuni che abbiamo pure ascoltato in questi giorni ( "in fondo se la sono cercata") e a non esporci al rischio di colpevolizzare le vittime. Perché non è di questo che dobbiamo parlare. Sappiamo bene quanto la natura sappia essere violenta, imprevedibile e devastante. La piena del Natisone, in fondo, è stato solo un piccolo esempio Ma proprio per questa ragione dobbiamo chiederci se tutto quello che si poteva fare è stata fatto per evitare che quei ragazzi venissero inesorabilmente imprigionati dalle acque del Natisone. C'erano i cartelli che informavano, meglio se anche in lingua inglese, della possibilità di questi improvvise ondate? Il sistema di soccorso ha funzionato come doveva, cioè con la necessaria tempestività? È normale che l'elicottero sia decollato, e da Venezia non dal Friuli Venezia Giulia, ben 23 minuti dopo la prima delle quattro richieste di aiuto partite da una delle due ragazze morte? Perché se quei giovani sono scomparsi e non siamo riusciti a salvarli non è e non può essere colpa loro.