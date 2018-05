Tamponamento tra auto in galleria lungo la A23: 2 feriti, 9 km di coda

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) -tra quattro vetture lungo la autostradain direzione sud in, all'altezza della progressiva chilometrica 110, nel comune di; due persone sono rimaste, pare in maniera non grave.Le cause dell', che ha causato lunghee che ha reso necessaria ladella autostrada, sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Amaro, intervenuta per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco, i mezzi meccanici e il personale di Autostrade per l'Italia. Dopo l'allarme, scattato intorno alle 8.30 di oggi, giovedì 31 maggio, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido e l'equipaggio di una ambulanza. Alle 9.30 le code avevano raggiunto i 9 chilometri. L'autostrada è stata riaperta alle 9.15.