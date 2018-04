Travolte sulle strisce pedonali alla festa: gravi due ragazze di 18 anni

di Paola Treppo

GRADISCA D'ISONZO e BASSA FRIULANA -sulledurante la festa:duedi 18 anni. Le giovani, entrambe residenti in provincia di, avevano raggiunto nella serata di ieri, sabato 21 aprile, la cittadina didove era stata organizzata unaetnica.C'erano molte persone in strada quando, intorno a mezzanotte, mentre stavano attraversando sulle strisce, in piazza Unità d'Italia, sono state travolte da una auto, una Honda Civic. Il conducente della vettura, L.D. le sue iniziali, 24 anni, residente in un piccolo paese della, in provincia di, si è fermato subito per soccorrerle e ha chiamato aiuto, come hanno fatto anche diverse persone che erano in piazza in quel momento.Sul posto è giunto l'equipaggio sanitario di una ambulanza. Le due ragazzesono state stabilizzate e quindi trasportate d'urgenza all'ospedale di Monfalcone. Una delle due, quella più grave, è stata poi trasferita all'ospedale di Trieste, nella notte, con l'elicottero decollato prima da Campoformido (Udine) e quindi dalla piazzola del nosocomio di Monfalcone (Gorizia), alla volta del capoluogo regionale.Le condizioni di una delle due 18enni sono serie e la prognosi è riservata ma ci sarebbe pericolo di vita. Meno grave l'altra ragazza, che resta comunque ricoverata. Le cause dell'incidente sono in corsi di accertamento da parte dei carabinieri del Norm della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità.