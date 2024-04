UDINE - Incendio nella mattina di lunedì 15 aprile in via Val Saisera a Udine: cinque persone intossicate, uno degli intossicati sarebbe in gravi condizioni, è stato portato in codice rosso in ospedale. Il rogo è scoppiato in uno scantinato, automedica e due ambulanze sul posto.

Palazzina evacuata: i vigili del fuoco hanno dovuto procedere con l'evacuazione del condominio poiché il fumo stava risalendo dalla tromba delle scale, invadendo tutti i locali.