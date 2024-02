In fiamme un silo, pieno di trucioli di legno, in un'azienda di San Giovanni al Natisone

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Incendio all'interno di una attività produttiva. Alle 11.15 di oggi, 21 febbraio, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Udine ha ricevuto una chiamata che segnalava l’incendio all’interno di un silo presso un’attività produttiva di San Giovanni al Natisone (Udine). Immediatamente dalla sede centrale del comando friulano è partita una squadra con il supporto dell’autobotte, dell’autoscala e del funzionario di guardia.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno riscontrato che l’azienda aveva già fermato le lavorazioni e gli impianti antincendio fissi erano già stati messi in funzione. I pompieri, dopo una verifica, hanno iniziato a raffreddare il silo dall’esterno. Successivamente si è provveduto a svuotare il silo spostando i trucioli di legno, che si trovavano all’interno del deposito, in un cassone metallico dove il materiale è stato completamente bagnato e raffreddato.

Il lavoro dei vigili del fuoco che è terminato con la completa bonifica e messa in sicurezza del silo e delle parti incendiate si è protratto fino alle ore 15.45 circa.