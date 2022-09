Maltempo a Udine, negozi allagati e viabilità interrotta: volontari della Protezione civile al lavoro

UDINE - Negozi allagati, deve intervenire la Protezione civile. Questa la situazione che hanno dovuto fronteggiare i cittadini di Udine nel pomeriggio di oggi, 16 settembre, quando una forte ondata di maltempo si è abbattuta in città.

I volontari della squadra comunale di Protezione civile sono intervenute in diversi punti della città, in particolare nell'area Terminal Studenti per allagamenti sulle strade, così come in piazza Primo maggio. In via Rita Levi Montalcini i volontari hanno aiutati gli esercenti di alcuni punti vendita che si sono ritrovati con i negozi parzialmente allagati. In alcuni casi è stato necessario chiedere aiuto ai vigili del fuoco.