Blackout per il maltempo, anziano resta senza ossigeno

SAN DORLIGO DELLA VALLE - Un anziano, rimasto senza ossigeno a causa di un blackout provocato dal maltempo, è stato salvato dalla Sores/Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg.

L'allarme è stato lanciato ieri, 15 settembre, attorno alle 18.30, da una coppia di anziani che risiede nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste). L'uomo, che necessita di assistenza giorno e notte, a causa dell'assenza di energia elettrica, non era più in grado di poter ricevere l'ossigeno, iniziando così ad avere difficoltà di respirazione. La Sores si è attivata nel trasporto di una bombola tramite un'ambulanza con infermiere. Giunti sul posto, i sanitari hanno valutato il paziente in termini sanitari e collegato la bombola di ossigeno al sistema di alimentazione salvavita della persona anziana. In collaborazione con vigili del fuoco e Protezione civile del Friuli Venezia Giulia si è poi provveduto alla verifica tecnica del sistema elettrico dell'abitazione; una volta accertato il tempo di ripristino della corrente, con gli stessi enti si è provveduto a fornire alla coppia un generatore elettrico. In questo modo marito e moglie hanno potuto restare nella loro abitazione.