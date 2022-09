Maltempo, grandinata improvvisa a Padova, le immagini della perturbazione Video

PADOVA - Un'improvvisa grandinata si è abbattuta sulla città del Santo nel pomeriggio di venerdì 16 settembre. I passanti che si trovavano in centro storico si sono riparati in fretta sotto i portici per evitare i grossi chicchi di ghiaccio, grandi quanto palline da golf. Il temporale, rapidissimo, ha investito in particolare i quartieri della zona sud est della città, scatenando una piccola tempesta di ghiaccio durata una decina di minuti. Alla fine le strade erano coperte di bianco. Gravi i danni alle automobili, molte delle quali presentano anche i parabrezza infranti dalla forza dei chicchi, e alle coperture delle case.

Una forte grandinata si è presentata anche nella zona di Noventa Padovana, Ponte San Nicolò e Saonara.