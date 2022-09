Maltempo: slitta l'esplosione dell'area a caldo della Ferriera

TRIESTE - Non si svolgerà più venerdì 16 ma domenica 18 settembre l'esplosione che cancellerà l'area a caldo della Ferriera di Trieste. I forti temporali previsti con bora sostenuta rendono proibitive le condizioni meteo per consentire lo scoppio dei cinque manufatti all'interno del perimetro della ex area a caldo della Ferriera. Non sarebbe dunque nemmeno possibile svolgere la cerimonia - l'accesso è consentito soltanto su invito - con i previsti fuori d'artificio. L'evento è stato spostato di due giorni, quando l'ondata di maltempo sarà - secondo le previsioni - passata, alla stessa ora, nel tardo pomeriggio.