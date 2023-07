Esce di strada, si schianta contro un muretto e l'auto si ribalta su una fiancata: grave il conducente

SAN GIOVANNI NATISONE - Esce di strada e si schianta contro un muretto: l'auto si ribalta e il conducente rimane gravemente ferito. ​ ​Alle 11.40 di oggi, 14 luglio, la squadra dei vigili del fuoco di Cividale è intervenuta per un’incidente stradale con una sola autovettura coinvolta sulla via Palmarina a San Giovanni al Natisone (Udine).

L’autovettura dopo essere uscita dalla carreggiata è finita contro ad un muretto di recinzione semi cappottata su un fianco e l’autista del mezzo, unico occupante dell’autovettura, è rimastro incastrato al posto di guida. Immediatamente i pompieri operando in piena sinergia con il personale sanitario hanno tagliato e rimosso il tetto del mezzo incidentato, utilizzando cesoie e divaricatore idraulici, liberando l’uomo che è stato elitrasportato all’ospedale ibn gravi condizioni.

Sul posto a fare i rilievi sono intervenuti i carabinieri.