Maltempo in Friuli Venezia Giulia: in arrivo temporali e mareggiate. Scatta l'allerta gialla

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una allerta meteo di color giallo, valida per l'intera giornata di domani, a causa di piogge intense, temporali e mareggiate previsti nelle prossime ore in regione.

Una saccatura atlantica con una depressione sulla Francia - spiega il bollettino della Protezione civile - fa affluire correnti umide meridionali dal Mediterraneo. Tra stasera e domani un fronte interesserà la regione favorendo una maggiore instabilità. Per questa sera è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse in genere moderate o localmente abbondanti. Nella notte e domani mattina sono probabili piogge da abbondanti a intense e temporali, specie dalla costa alle Prealpi. Possibili piogge localizzate anche molto intense su pianura e costa. In giornata piogge sparse, qualche isolato rovescio o temporale. Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - può comportare situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità, vento sostenuto e mareggiate sulla costa.