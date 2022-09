Maltempo, allerta pioggia in tutto il Veneto per oggi. Trentino, è caduta la prima neve

VENEZIA - Allerta maltempo in tutto il Veneto, per una pioggia costante, oggi sabato 17 settembre, con il personale di vigili del fuoco e Protezione Civile pronto ad intervenire ad ogni evenienza, anche se, al momento, non sono segnalate particolari criticità, e gli interventi riguardano solo taglio di rami, rimozioni di alberi pericolanti e prosciugamenti. Le province più interessate sono quelle di Venezia e Rovigo: specie Chioggia, Spinea e Mira e Porto Viro. A Padova, il quartiere Forcellini è rimasto al buio per oltre un'ora questa mattina.

Non sono segnalate, al momento, fragilità nelle aree montane e registrati smottamenti e piccole frane. La pioggia, che sta interessando tutta la regione, è più o meno intensa a seconda delle zone. Dalla mezzanotte sono stati 96 gli interventi dei vigili del fuoco, 50 per il maltempo che hanno interessato, minimamente, anche altre province come quella vicentina, veronese, padovana e trevigiana.

Trentino, prima nevicata

Prima nevicata della stagione in Trentino. I fiocchi sono caduti ad una quota di circa 1.800 metri, in alcuni casi anche più in basso. In Provincia di Trento i mezzi dell'amministrazione, questa mattina, sono stati impegnati nello sgombero della neve sulla SS 346 del passo San Pellegrino. Neve anche in valle di Fassa e sulla Marmolada, sul gruppo del Brenta, sul ghiacciaio Presena, sulla Paganella, a Folgaria e nel Primiero. La neve è caduta anche in Alto Adige, dall'Alpe di Siusi a Obereggen, alla val Senales.