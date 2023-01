Incidente: il camion dei rifiuti investe una persona e poi finisce contro un muro, due feriti

TRIESTE - Fa retromarcia e investe una persona, poi, a causa della pendenza della strada, finisce contro un muro. Incidente questa mattina, 11 gennaio, intorno alle nove, a Muggia in località Sant'Andrea, dove un camion dei rifiuti è finito contro un passante, che si trovava nella parte retrostante del mezzo. Quest'ultimo è rimasto ferito e anche il conducente del mezzo ha riportato lesioni, dal momento che il veicolo è finito contro un muro, in un punto di pendenza della viabilità. A dare l'allarme, chiamando il Numero unico di emergenza Nue112, è stata una persona che passava di lì. Sul posto due ambulanze. Fortunatamente le due persone coinvolte nell'incidente hanno riportato ferite non gravi e sono state trasportate all'ospedale di Cattinara. Attivati, per quanto di competenza, anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.