Moto contro bicicletta in Corso Italia: morto ciclista sessantenne

TRIESTE - Un uomo, di circa 60 anni, è morto la notte scorsa in ospedale seguito alle ferite riportate ospedale in un incidente stradale. L'uomo era a bordo di una bicicletta in corso Italia verso le 23 che si è scontrata con una motocicletta, secondo una dinamica che non è stata ancora completamente chiarita. Anche il motociclista è rimasto ferito ma in modo non grave. Allertati dai passanti, i soccorritori del 118 hanno trovato a terra entrambe le persone, in particolare il ciclista a qualche metro dalla bicicletta, affetto da un grave trauma cranico e in arresto cardiaco. I due sono stati portati all'ospedale di Cattinara dove è deceduto in sala operatoria alcune ore dopo.