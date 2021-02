Luca Zaia in diretta oggi. Le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 22 febbraio 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Continua il pressing dell'Europa per ottenere dosi di vaccini anti Covid, ma nel frattempo si evolve anche l'inchiesta dei Nas sulle proposte di vendita arrivate al Veneto. E se questo da una parte è un'ottima notizia per la chiarezza che si farà sull'affidabilità degli intermediari e sulla validità dei lotti proposti, dall'altra rappresenta un elemento di incertezza che sembra stia "mettendo in fuga" proprio gli intermediari che avevano avviato una interlocuzione con la Regione: lo ha rivelato il governatore durante la trasmissione di Lucia Annunziata Mezz'ora in più, su Rai Tre.

Massima attenzione sempre al contagio e ai numeri dei nuovi ricoveri: in un Veneto che resta giallo il virus continua a circolare, e la situazione non è migliore nelle altre regioni italiane. E proprio oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Covid: prorogato il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14enni. Stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private. Resta in zona gialla e in zona arancione la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, in massimo due persone, con i figli minori di 14 anni.

Ospite oggi della conferenza il dottor Michele Mongillo, Prevenzione - Sanità pubblica.

Zaia in diretta

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi oltre 3milioni e 969mila, oltre 3milioni e 051mila test rapidi , + 509 nuovi positivi in 24 ore, 4,93% incidenza dei positivi sui tamponi fatti, positivi da inizio pandemia 327.016, sono 22.284 gli attualmente positivi. +9 decessi nelle ultime 24 ore, 1.345 ricoveri, 136 terapie intensive, 1.209 ricoveri in area non critica.

Covid in Veneto

