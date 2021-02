Luca Zaia in diretta oggi. «Covid. Situazione nazionale grave, non pensiamo che il Veneto resti un'isola felice». Vaccini: «Il 12 febbraio abbiamo avvertito noi i Nas»

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 19 febbraio 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Oggi è il giorno nel quale vengono valutati e decisi i colori delle Regioni, e secondo i dati a disposizione per il Veneto sarebbe garantita la zona gialla, ma come sempre, il fiato resta sospeso fino all'ultimo. Ma ci sono state anche importanti novità sul fronte acquisto vaccini in autonomia da parte della Regione: ieri Zaia ha replicato alle polemiche chiedendo alle Big Pharma di fare chiarezza sui lotti che circolano sul mercato e che vengono proposti ai governatori, e ieri sera è arrivata la notizia di una acquisizione di documenti da parte della procura di Perugia nella sede della Regione Veneto a Venezia proprio per accertare le modalità di approvvigionamento dei vaccini anti Covid. L'obiettivo delle acquisizioni presso la sede della Regione è di accertare i presunti proponenti di forniture di vaccino in deroga agli accordi con le Autorità centrali e dietro ai quali ci sarebbe un truffatore. «Sono stato io a chiedere di scrivere ai Nas. L'ho fatto il 12 febbraio attraverso il direttore generale della Sanità del Veneto, Luciano Flor». Ha affermato oggi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi. «Vaccini,le Big Pharma facciano... IL PUNTO COVID Zaia la diretta: «Sul tavolo 2 proposte per acquistare 27... NORDEST Zaia: “Vaccini? Accelerare e acquistare su libero mercato. Se non... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi: «Contagio, il pericolo sono le... NORDEST Acquisto autonomo vaccini, Zaia: «Se questa dote entra in... NORDEST Luca Zaia: «27 milioni di vaccini? Se confermati non ci si... NORDEST Acquisto vaccini Veneto, Zaia: “Proposte in linea con il mercato,... NORDEST Zaia: “Voglio realizzare il Veneto Covid-free. Vaccinazione è...

.

Zaia in diretta

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi oltre 3milioni e 941mila, oltre 2milioni 987mila test rapidi , +657 nuovi positivi in 24 ore, 2,40% incidenza dei positivi sui tamponi fatti, 324.545 posiitivi da inizio pandemia, 21.487 attualmente positivi. +32 decessi nelle ultime 24 ore, 1.374 ricoveri, 133 terapie intensive, 1.241 ricoveri in area non critica.

Covid in Veneto

«La situazione nazionale non è per nulla rosea e io sono molto preoccupato - ha affermato Zaia in diretta - e vedo i dati delle altre regioni. Oltre il 70% dei positivi hanno variante brasiliana. Da noi ha contato molto il contact tracing e il fatto che non abbiamo riaperto le scuole. Noi dovremmo fare una riunione fra presidenti di Regione nelle prossime ore, il 5 marzo scade il Dpcm, a breve, e dovremmo cercare di capire cosa fare. Ricordiamo che la Germania è in lockdown dai primi di dicembre e forse riaprirà i primi di marzo. Non pensiamo che il Veneto possa restare per sempre un'isola felice, dobbiamo essere prudenti, ci potrebbero essere nuove curve del virus. Spero che se ne possa venire fuori ma lo faremo con i vaccini, è la conditio sine qua non per uscirne». Veneto Covid Free, Zaia ha insistito su questo tema, legato a doppio filo con il tema del settore turistico e dell'economia in generale.

Vaccini

Il dottor Flor oggi aveva appuntamento con i Nas per l'acquisizione documenti sulla questione dell'acquisizione dei vaccini. «Io non ho avuto alcuna intermediazione con gli intermediari per la vendita dei vaccini, non ho neppure visto il carteggio. Noi stiamo verificando chi siano gli interlocutori e abbiamo anche scritto ad Aifa, il dottor Flor non ha fatto ancora alcuna negoziazione perché siamo in attesa delle autorizzazioni».

«Nas avvertiti dal dottor Flor»

«Ho chiesto io al dottor Flor di scrivere ai Nas il 12 febbraio per informarli dei contatti e del fatto di aver scritto ad Aifa - ha rivelato Zaia - e ben venga l'operazione che fa la procura di Perugia perché finalmente farà chiarezza, così sapremo se siamo davanti a dei millantatori o meno. Auspico che questa verifica sia profonda ed incisiva, così da smetterla di sentire i discorsi da stadio. Prima di acquistare un farmaco dobbiamo avere la certezza matematica che sia valido, punto e basta».

«Abbiamo fatto il nostro dovere»

«Noi abbiamo fatto il nostro dovere, non siamo andati al emrcato nero, abbiamo raccolto le istanze e avvisato le autorità, poi chiesto la validazione: sono ansioso di conoscere l'esito di queste verifiche. Avremmo evitato questa faccenda se le tre Big Pharma avessero detto: fuori dal contratto europeo i vaccini non sono prodotti nostri. Noi abbiamo fatto tutto alla luce del sole, per altro».

Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA