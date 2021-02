Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30. Le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 18 febbraio 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. I vaccini sono sempre in primo piano, la trattativa del Veneto per l'acquisto delle dosi va avanti, e ieri sera il presidente ha rivelato a Radio 24: «In questo momento il mio dirigente mi dice che abbiamo 2 situazioni per le quali è già stata presentata una bozza di accordo per 12 milioni di dosi per una realtà e 15 milioni per l'altra, in totale 27 milioni di dosi e il vaccino in questione è Pfizer. Mi devo occupare della salute dei veneti, ho l'obbligo di fare la verifica. Io ho un impegno anche di natura etica e trovo scontato che un presidente se ne occupi, per me è un dovere preservare la salute dei veneti. Quando sono andato a comprare i respiratori, se non li avessi comprati e atteso quelli ufficiali, i miei cittadini sarebbero morti». Continuano a preoccupare le varianti del virus sul nostro territorio: secondo i riscontri delle Microbiologie delle Ulss provinciali venete ogni cinque tamponi positivi, uno intercetta la variante inglese.

