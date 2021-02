Luca Zaia in diretta oggi: «Il contagio frena moltissimo, ma rispettiamo le regole: servono più del lockdown. Il vero pericolo adesso sono le varianti»

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 16 febbraio 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. La polemica delle ultime ore è tutta sullo sci, lo slittamento dell'apertura degli impianti al 5 marzo sta scatenando un putiferio a livello politico, lo scontro fra i ministri Speranza e Garavaglia è palese, e soprattutto la desolazione e l'amarezza degli operatori non è celabile. Ora servono i ristori, ha già commentato Zaia, che proprio per la montagna aveva già preparato una ordinanza con tutte le linee guida per riaprire in sicurezza. E poi c'è la partita vaccini, davvero importante: si parla di 27 milioni di dosi che la Regione del Veneto potrebbe comprare se il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri dirà sì. Una fornitura che sarebbe quasi il triplo del necessario al Veneto, che conta 5 milioni di abitanti, quindi l'eccesso di vaccino potrebbe essere stornato alle altre Regioni interessate.

Zaia in diretta

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi oltre 3milioni e 9mila, oltre 2milioni test rapidi , 638 nuovi positivi in 24 ore, 1,82% incidenza dei positivi sui tamponi fatti , 24.253 attualmente positivi. 42 decessi nelle ultime 24 ore, 1.518 i ricoveri, 136 terapie intensive, 1.382 ricoveri in area non critica.

Covid in Veneto

Mai abbassare la guardia - ha intimato Zaia - e questi dati estremamente positivi dal primo di gennaio sono importanti, il virus c'è, un 2% dei nostri tamponi sui contatti dei positivi ci dicono che il contagio c'è. COn mille persone in una piazza abbiamo 3 positivi potenziali, ma se rispettiamo le regole quei tre su mille non possono fare tanti danni, a chi invoca il lockdown ricordo che se tutti rispettassero le regole non ce ne sarebbe bisogno e si avrebbe un effetto migliore della chiusura totale. Ci siamo dati come limite fine febbraio epr fare un bilancio sul contagio, zona gialla e riapertura, lo faremo guardando i ricoveri innanzitutto, poi le terapie intensive, strettamente legate ai ricoveri e infine la mortalità. Siamo preoccupati sul fronte delle scuole perché il tema delle varianti, che abbiamo sollevato per primi in Italia, e lo Zooprofilattico sta continuando a sequenziare il virus in Veneto, perché da noi accadeva qualcosa di "strano", "non spiegabile", e adesso delle varianti si discute in tutto il mondo. Ma se la qualità e la quantità dell'infezione in Veneto è legata alle varianti, capite che se tornano le varianti potremmo avere "tante turbolenze in volo". Ora vogliamo entrare nelle scuole per misurare la circolazione del virus, alle medie vorremmo attuare l'autosomministrazione guidata del test anti Covid, nelle terze medie, abbiamo presentato la validazione del test fai da te a Roma anche noi, contestualmente lo ha presentato anche una grossa multinazionale. La misura del 50% in didattica a distanza è prudenziale, temiamo l'effetto delle varianti sui giovani.

Qui la variante inglese è già passata, poi ci sono la brasiliana e la sudafricana: questa è la vera preoccupazione.

