Zaia la diretta: «Situazione in Veneto continua a migliorare, 2.000 pazienti in meno negli ospedali dal 1. gennaio»

Luca Zaia in diretta oggi, 17 febbraio 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 432 positivi - ha esordito Zaia - con un'incidenza dell'1.3 % sui tamponi totali, l'Italia è circa al 4%, quindi da noi il virus circola meno, ma continua purtroppo a circolare. Dal 21 febbraio scorso - un anno fa - oltre 320mila positivi, ad oggi sono invece 23.378. I pazienti in ospedale sono 1470 (134 in intensiva, 1336 in area non critica) quindi esattamente duemila in meno dal 31 dicembre. Triste il totale dei decessi che sono stati 9.621, circa 70 nelle ultime 24 ore, ma questo sarà purtroppo l'ultimo dato a calare.

Ora attenzione alle varianti, che sono pericolose: noi la prima l'abbiamo isolata il 24 dicembre scorso, prima di tutti gli altri. Ad oggi in Veneto è stata individuata la brasiliana nel Padovano e altre, fra cui l'Inglese, un po' in ogni provincia rappresentando ormai il 20% dei casi di positività.

All'estero la situazione è preoccupante specie in Germania, il Paese ha prolungato il lockdown, ma che va affrontato in modo costruttivo. Senz'altro mantenere il distanziamento corretto, usare la mascherina e lavarsi spesso le mani serve più di un lockdown.

Vaccini

La nostra campagna sta avanzando, ieri - 16 febbraio - abbiamo vaccinato seimila persone, ma potremmo fare molto di più se ci danno le dosi. In Israele con campagna a tappeto ora stanno uscendo dall'emergenza. In questo momento la domanda supera l'offerta, noi stiamo favendo le verifiche e attendiamo in via libero del commissario Arcuri come ho più volte spiegato. Noi non ce ne stiamo con le mani in mano aspettando il piano vaccinale, anche se sarebbe più comodo, ma noi cerchiamo il bene dei veneti senza alcun tornaconto personale.

L'attacco

Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di Pomezia, invita ad alzare la guardia contro il rischio di truffe sui vaccini anti-Covid e attacca il governatore del Veneto Zaia: «Lui dice che gli hanno offerto 27 milioni di vaccino per il Veneto? Anche a Totò hanno offerto il Colosseo… AstraZeneca non ha nessuna intenzione di far trovare dosi sul mercato libero. Siamo impegnati a onorare i patti con l'Unione europea. Per il resto posso solo invitare alla prudenza: una società napoletana ha offerto anche a noi dell'Irbm vagonate di vaccino russo, abbiamo passato la pratica alla procura di Roma». «Il nostro vaccino - ha concluso - è efficace dopo la prima dose al 73%, dopo la seconda all'82%. Ma in tutti i casi si esclude il ricovero ospedaliero anche per coloro che malauguratamente possono essere fuori dalla copertura. Io non ho il terrore di prendermi il Covid se so che si concretizza solo in un mal di testa, un pò di febbre e in un mal di schiena».

Secca la replica di Zaia durante la diretta: «Non so chi sia questo signore e lo invito a comunicare le sue fonti, le nostre sono verificabili e verificate, ma la partita non è chiusa e vedremo alla fine. Questo signore potrebbe anche doversi scusare per le sue accuse»

L'immunologa Antonella Viola sulla variante inglese: «Più contagiosa e più letale, ma i vaccini funzionano»

Zaia in diretta

Sci e Turismo



In queste ore stiamo assistendo all’ennesima battuta d’arresto per l’economia della nostra montagna - ha scritto oggi sui social Zaia - la salute va sicuramente tutelata ma l’emergenza non esclude la condivisione di scelte e tempi di intervento. E’ disarmante ospitare una kermesse internazionale dello sci e al tempo stesso invitare cittadini e appassionati di sport invernali a rinunciare a questo spettacolo.



Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi oltre 3milioni e 10mila, oltre 2milioni di test rapidi

incidenza dei positivi sui tamponi fatti ,

Covid in Veneto

«Mai abbassare la guardia - ha intimato nei giorni scorsi Zaia - e questi dati estremamente positivi dal primo di gennaio sono importanti, il virus c'è, un 2% dei nostri tamponi sui contatti dei positivi ci dicono che il contagio c'è. Con mille persone in una piazza abbiamo 3 positivi potenziali, ma se rispettiamo le regole quei tre su mille non possono fare tanti danni, a chi invoca il lockdown ricordo che se tutti rispettassero le regole non ce ne sarebbe bisogno e si avrebbe un effetto migliore della chiusura totale. Se qualcuno propone il lockdown sostenuto da valutazioni scientifiche, con un impegno e molte certezze, allora va bene, ma per ora ne sento parlare in modo aleatorio. Quando si invoca una misura così importante bisogna avere delle grandi giustificazioni, se c'è un dibattito fra scienziati, qualche dubbio mi viene»

Malcontenta. Focolaio di variante inglese a scuola

«Stiamo seguendo con attenzione, con questa variante si richiede una quarantena effettiva, che è la prova del fatto che il tema della scuola è cruciale per le aperture, e dall'altra il virus si muove con intelligenza - ha riflettuto il governatore del Veneto -. Siamo molto preoccupati perché non conosciamo gli effetti della variante, i pareri scientifici sono ancora contrastanti».

Variante inglese, brasiliana e sudafricana: ecco sintomi, contagio e misure di protezione

Vaccini

«Ho parlato con Arcuri - ha detto ieri Zaia - ho dato informazioni sulla richiesta ad Aifa che ci ha dirottato su di lui. Arcuri ha già sentito il dottor Flor (direttore sanità veneta) che ha richiesto il numero dei lotti dei vaccini, qualora ci fosse confermata la fornitura per 27 milioni di dosi, un Paese non può girarsi dall'altra parte. Flor sta facendo una verifica formale riguardo ai lotti e alle matricole, noi questa operazione non la facciamo per fare politica. Il mio sogno è realizzare il Veneto Covid free. Le cifre proposte sono in linea se non più basse di quelle di mercato, noi non strapagheremmo mai un vaccino, non saremmo più alla pari ma metteremmo in difficoltà chi non può permettersi di comprarli».

VIDEO “Proposte in linea con il mercato, se non più basse”



Germania e vaccini

La Germania sta trattando con Moderna per acquistare dosi, ma allora il contratto europeo dal quale gli Stati non possono uscire, può essere "aggirato"? «Da un pezzo dico che la Germania sta negoziando e sono convinto che altri Paesi europei si arrangeranno - il commento del governatore -. Arcuri mi ha confermato che c'è un vincolo, ma mi pare che i Paesi si stiano organizzando con canali alternativi. Se uno aspetta che gli arrivino i vaccini, beh, sta fermo».

Vaccini scalati? Sì, ma con gli "schei"

Gli acquisti fatti dalle singole Regioni potrebbero essere scalati dalle dosi nazionali? «Se domani mattina mi arriva il camion con 5 milioni di dosi che ho subito e mi scalano quei 5 milioni di dosi che mi daranno fra 7 mesi, ci guadagno nel fattore tempo. E con gli schei, non pensino di toglierci i vaccini e farceli anche pagare, ha avvertito Zaia. Se me li togli me li paghi, altrimenti si arriva al paradosso della virtuosità», questa la posizione del presidente Zaia.

