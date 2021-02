Brividi, perdita di appetito, mal di testa e dolori muscolari, questi gli ulteriori sintomi legati alla presenza di Covid-19 individuati da uno studio inglese, effettuato su un campione di oltre un milione di persone. La nuova ampia gamma di sintomi si aggiungerebbe ai già noti sintomi "classici" quali perdita dell'olfatto e del gusto, febbre e nuova tosse persistente.

«Questi nuovi risultati suggeriscono che molte persone con Covid-19 non vengono sottoposte a test - e quindi non si autoisoleranno - perché i loro sintomi non corrispondono a quelli utilizzati nelle attuali linee guida sulla salute pubblica per aiutare a identificare le persone infette», ha allarmato il Professor Paul Elliott, direttore del programma REACT all'Imperial.

