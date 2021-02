Coronavirus in veneto, 657 nuovi casi di contagio in 24 ore e 32 decessi Il bollettino

Torna sui livelli delle scorse settimana la "curva" dei contagi da Coronavirus in Veneto: il report quotidiano segnala 657 nuovi casi in 24 ore, che portano il totale a 324.545. Sono 32 invece i decessi, con il totale a 9.683. Prosegue la discesa dei dati ospedalieri, con 1.241 pazienti nei reparti non critici (-49 da ieri) e 133 ricoverati in terapia intensiva (-2). Gli attuali positivi in regione sono 21.487, 499 in meno rispetto a ieri.

