Pretende con la violenza che i sanitari gli rilascino una certificazione per il figlio e scatena una rissa fuori da una pizzeria: allontanato da Treviso per tre anni

TREVISO - Pretende con la violenza che i sanitari gli rilascino una certificazione sanitaria sulla salute del figlio: doppia misura di prevenzione per un 47enne residente dalla Marca con precedenti di droga e altri reati. Il fatto è accaduto lo scorso 2 ottobre nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Ca' Foncello.

L'uomo è entrato pretendendo che i sanitari presenti gli rilasciassero una certificazione sanitaria relativa allo stato di salute del figlio; non arrendendosi al diniego dei medici, che cercavano di spiegargli l’impossibilità che tale certificazione potesse essere rilasciata nell’immediatezza, l’uomo cominciava a sbraitare e a minacciarli di lesioni fisiche se non fosse stato subito accontentato nella sua richiesta. Solo l’arrivo del personale del Posto di Polizia dell’Ospedale, coadiuvato dagli agenti delle Volanti, riusciva a normalizzare la situazione e permetteva di allontanare il quarantasettenne dal reparto.

Rissa fuori da una pizzeria di Istrana

Come se non bastasse, però, l’indole violenta dell’uomo si manifestava nuovamente la sera dello stesso giorno, quando, davanti a una pizzeria di Istrana, innescava una lite con un altro cliente del locale, opponendo poi una stenua resistenza anche nei confronti dei militari dell’Arma dei Carabinieri intervenuti sul posto. Il Questore della Provincia di Treviso ha quindi emanato nei suoi confronti un ordine di allontanamento da Treviso con divieto di ritorno per tre anni, e un divieto di accesso per due anni a tutti i pubblici esercizi del centro cittadino di Istrana.