Cagnolina cade in una botola lasciata aperta dai padroni anziani: salvata dai vigili del fuoco

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Era caduta in una botola, dimenticata accidentalmente aperta, e non era più in grado di uscire. I padroni, una coppia di anziani, hanno cercato di tirarla fuori ma non sono stati in grado di farlo. Così hanno chiamato i vigili del fuoco di Vittorio Veneto che si sono subito recati nell'abitazione di via Duca d'Aosta e hanno recuperato la cagnolina riconsegnandola ai proprietari sana e salva, e senza alcun graffio.