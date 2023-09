COZZUOLO (TREVISO) - Martedì nella tenuta della Vigna di Sarah a Cozzuolo, si è svolta un’esperienza vitivinicola unica in Italia: la prima vendemmia aperta al pubblico , in notturna. Questo antico rituale ha dimostrato di essere ancora molto sentito, attirando una folta partecipazione di persone che si sono radunate sulle colline del Prosecco Superiore Docg di Conegliano Valdobbiadene, patrimonio Unesco, per vivere una serata straordinaria tra i filari illuminati dalla luce della luna e dalle torce elettriche, un’atmosfera carica di romanticismo e anche di allegria .



I PROTAGONISTI

L’evento ha attirato partecipanti da tutto il Veneto , come Bassano del Grappa e il centro storico di Venezia, ma anche una coppia di americani originari di Encino, vicino a San Diego, California : Kathy e Dennis Insieme al loro inseparabile barboncino Matti, hanno deciso di sperimentare questa insolita vendemmia notturna. « Abbiamo già provato l’esperienza della vendemmia nei nostri precedenti viaggi in Italia, ma non l’avevamo mai fatto così . È bellissimo, soprattutto perché la temperatura è piacevole, nonostante le viti siano un po’ bagnate » . La serata è iniziata verso le 18 . 30 con la presenza della nuova arrivata in famiglia, la “principessa” Rosaluna, la figlia di Sarah di soli due mesi, che ha affascinato tutti i presenti con i suoi grandi occhi neri. Per cominciare c’era un aperitivo a base di Prosecco Superiore Docg prodotto dalla cantina di Sarah, ma l’azienda ha proposto ai suoi ospiti anche il Prosecco Superiore di Abbazia, le cui prime bottiglie sono state aperte lo scorso dicembre nel convento dei santi Gervasio e Protasio, a San Giacomo di Veglia. I vini di Sarah hanno accompagnato una selezione di stuzzichini, mentre si esibiva i l duo Luelo. Con il calare del sole, la cinquantina di partecipanti è stat a divis a in squadre di sei persone, ciascuna con un tutore che ha spiegato loro come utilizzare in modo sicuro le forbici e raccogliere i grappoli dorati, illuminati dalle torce elettriche allacciate a lla fronte, che permett o no una visione chiara mentre le mani restano libere. La vendemmia è durata quasi tre ore e si è conclusa con un brindisi finale sotto le stelle.