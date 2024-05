SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Cade in casa, probabilmente a causa di un improvviso malore, batte la testa, perde i sensi e muore. L’hanno trovata riversa a terra il giorno dopo un’amica e i vicini di casa, allarmati perché non c'era modo di mettersi in contatto con lei. L’incidente è accaduto a Bagnolo. Una donna di 74 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di via Cervano, popolosa località del comune. La vittima, Paola Trevisan, classe 1945, vedova Ricciardi, viveva da sola dopo la perdita del marito, avvenuta la scorsa estate. La tragica scoperta è stata fatta da un'amica della donna, preoccupata perché la 74enne non rispondeva alle sue telefonate. L'amica aveva tentato di contattarla più volte nella mattinata di ieri, ma senza successo. In un primo momento non ci aveva dato peso: altre volte era capitato che la 74enne non rispondesse subito al telefono. Ma non avendo ricevuto alcuna risposta alle telefonate successive. L’amica preoccupata ha deciso di recarsi a casa. Utilizzando una copia delle chiavi che custodiva, lei e alcuni vicini sono riusciti a entrare nell'appartamento, dove hanno trovato la donna riversa a terra, deceduta apparentemente già da diverse ore, forse da domenica sera.

L’IPOTESI

Secondo le prime ricostruzioni, Trevisan, che soffriva di diabete, potrebbe aver accusato un calo di zuccheri poco dopo le 20 di domenica, orario in cui la stessa amica l’aveva sentita per l'ultima volta al telefono. Pare che la donna sia caduta in cucina e abbia battuto la testa, poco dopo cena ma prima di andare a dormire, perché il letto era intatto. Questo spiegherebbe perché non sia riuscita a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem con ambulanza e auto medica. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Conegliano per effettuare i rilievi del caso, insieme alla sindaca Maria Assunta Rizzo, giunta per esprimere il cordoglio della comunità. «Mi dispiace molto, era una cara persona, affabile e gentile con tutti. Profondo cordoglio da parte della comunità che si stringe ai familiari e ai conoscenti in questo momento di profondo dolore», ha dichiarato la prima cittadina che ha seguito minuto per minuto la vicenda. La notizia della morte di Paola Trevisan ha scosso i residenti di Bagnolo. La 74enne era conosciuta e benvoluta nel quartiere, e la sua scomparsa lascia un vuoto profondo. L’amica che era entrata in casa e che l'aveva sentita l'ultima volta domenica sera, aveva pranzato con lei la domenica, passando poi insieme parte del pomeriggio. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di morte naturale. Paola Trevisan lascia un figlio che non abita in zona. Nelle prossime ore si dovrebbe conoscere la data del rito funebre, che sarà un momento di grande commozione per tutti coloro che conoscevano e stimavano la 74enne.