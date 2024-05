MASERADA (TREVISO) – Un lupo vicino alle case. È stato avvistato ieri mattina, in via Piave, a Salettuol di Maserada. Un’incursione nell’hinterland, sfruttando il corso del Piave. Alcuni residenti lo hanno filmato e in poche ore il video ha fatto il giro dei gruppi cittadini, suscitando una certa apprensione. Ma il sindaco Lamberto Marini rassicura: «Non c’è motivo di allarme, tanto più vedendo le condizioni dell’esemplare». Il giovane lupo, infatti, è zoppicante e, nelle immagini condivise in rete, si guarda intorno spaesato, con la coda fra le zampe. Della sua presenza sono già stati avvisati sia i carabinieri forestali, sia la polizia provinciale, competente sulla fauna selvatica. Le autorità competenti hanno analizzato le registrazioni e le tracce lasciate sul terreno dal carnivoro: nessun dubbio sul fatto che si tratti proprio di un lupo. Al momento però l’esemplare non è stato rintracciato. Per i residenti vale la raccomandazione di sempre: tenere chiusi cani e gatti, onde evitare che possano essere attaccati dal predatore affamato. Niente da temere, invece, per l’uomo: i lupi di solito se ne tengono ben alla larga.

LE TRACCE

Il giovane lupo si aggira tra Salettuol, Candelù e Spresiano già da qualche giorno. «Lo abbiamo avvistato dopo la piena del Piave» affermano alcuni residenti. Non è escluso che sia stato proprio il nubifragio dei giorni scorsi a spingerlo a vagare alla ricerca di un terreno di caccia o di un nuovo branco di cui entrare a far parte. Spesso i lupi solitari sono esemplari esiliato dal capobranco per questioni “sociali”: per esempio per aver cercato di sottrarre una femmina al maschio alfa durante il periodo degli accoppiamenti. Ma capita anche che un animale decida di allontanarsi di sua spontanea volontà. Qualunque sia il motivo, i solitari sono più vulnerabili perché non possono contare sulla forza del branco. Così, nel loro vagabondare alla ricerca di cibo, capita che si spingano vicino alle case, come è successo a Salettuol. «Al momento non c’è motivo di preoccuparsi - ribadisce il sindaco -. Probabilmente si sarà già spostato. Del resto è stato avvistato in una zona boschiva vicino all’argine del Piave. Le autorità competenti ne stanno monitorando tracce e spostamenti». Resta il fatto che questi carnivori, scesi dalle montagne, stanno migrando sempre più a valle, sfruttando il Piave come “corridoio ecologico”. Nei mesi scorsi era scattato l’allarme sul Montello e nella zona pedemontana, con avvistamenti pressoché quotidiani.