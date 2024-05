CASTELFRANCO (TREVISO) - Mentre i proprietari sono fuori a fare festa, un ladro svaligia le loro case. Tanta la rabbia dei residenti della zona compresa tra via Malvolta, Borgo Padova e via Trieste. Sabato notte un malvivente ha visitato diverse abitazioni: in alcuni casi il colpo è andato a segno, in altri invece è fallito. Ma in tutti il bandito ha agito incurante delle telecamere. Una delle vittime ha pubblicato sui social il filmato del raid. Altre vittime, invece, hanno passato ore a riavvolgere il nastro nella speranza di ricavare un fermo immagine del volto nella speranza di velocizzarne così l’identificazione.

LE INCURSIONI

Almeno due le case finite nel mirino in via Malvolta. Il ladro è entrato in azione alle 2.30. Vestito di bianco, berretto in testa e foulard a coprirgli naso e bocca per non essere riconoscibile, rovista nelle stanze munito di torcia. Senza fretta. Evidentemente sapeva di avere un certo margine prima del rientro del proprietario. Una volta arraffati ori e gioielli, si è dileguato senza dare nell’occhio. Non è escluso che fuori ci fosse un complice a fare da palo. La vittima si è accorta della “visita” soltanto al suo rientro a casa. «Ieri notte i ladri mi hanno svaligiato casa. Si aggirano per Castelfranco - ha scritto M. P. sui social, postando il filmato della videosorveglianza -. Come vedete dalle riprese della telecamera di sicurezza, agiscono a notte fonda». Da qui l’appello ai concittadini: «State attenti e vigilate! Non vorrei che, come me, trovaste una brutta sorpresa al ritorno da una bella serata...». Dieci minuti dopo, il ladro ha tentato di replicare il colpo nell’abitazione di una coppia di 60enni. Mentre dormivano, lui ha scavalcato la recinzione, appoggiato gli arnesi da scasso e fatto un giro di perlustrazione attorno alla casa. Poi ha tentato di forzare le auto parcheggiate in cortile, senza riuscirci. A un certo punto l’abbaiare del cane lo ha messo in fuga. È rimasto nascosto per un paio di minuti, in attesa che si calmassero le acque e poi è tornato all’attacco. Ma anziché forzare un infisso, ha spaccato a bastonate una delle telecamere esterne, lasciando intatte tutte le altre. Alla fine si è allontanato. «Ho il timore che fosse soltanto un sopralluogo - confessa C. G., figlia della coppia -. Spero non torni, sarebbe terribile». I filmati sono ora al vaglio dei carabinieri. Secondo i militari non si tratta di un ladro professionista, ma di uno sbandato che si accontenta anche di pochi spiccioli. Una magra consolazione per le vittime delle incursioni.