Metaverso e vendemmia in "Prosecco Fresco", l'ultima canzone parodia di Canal il Canal sulle note di Italodisco dei The Kolors Video

REFRONTOLO (TREVISO) - «Nel metaverso non puoi avere tutto questo, nè il prosecco fresco». E' arrivata anche quest'anno, puntuale come ogni settembre, arriva la canzone parodia sulla vendemmia firmata da Nicola Canal aka Canal il Canal. Ma questa sarà l'ultima volta. «Sono molto emozionato, oggi è uscito il video sulla vendemmia 2023 e sarà l’ultimo mio video dedicato a questo tema - ha spiegato sul suo profilo Facebook - I motivi sono molteplici e magari un giorno avrò occasione di parlarvene al meglio ma quello che posso dirvi ad oggi è che per me questo video è il miglior modo possibile per chiudere una meravigliosa saga durata 7 anni».

La parodia di Italodisco e la vendemmia con il visore

La canzone scelta per la parodia di quest'anno è "Italodico" dei The Kolors che diventa "Prosecco Fresco". La parodia quest'anno affronta in maniera irriverente e allo stesso tempo intelligente, oltre al tema della vendemmia, anche quello dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo della tecnologia tra metaverso e realtà aumentata. Nel video si vedono infatti degli insoliti "vendemmiatori digitali" con un visore per la realtà aumentata che simulano di tagliare l'uva dalle viti senza nemmeno avere una forbice in mano. «Va di moda il virtuale tra la nuova gioventù - canta il Canal - ma il lavoro qui è reale. Quale aiuto ci può dare questa I.A. che dici tu? Qui c'è sempre da sgobbare. E ricordati che è, grazie a lui, grazie a lei, grazie a noi, che io ti garantisco prosecco fresco, è un buon pretesto per vendemmiare tra le Colline Unesco fra l'uva e il mosto ci si può anche innamorare». «Abbiamo lavorato molto e sono certo coglierete al meglio tutto ciò che ho voluto inserire in questo felice capitolo finale - spiega Nicola Canal - Ci sono tanti altri temi da affrontare e per questo vi prometto che cercherò di farvi sentire il meno possibile la loro mancanza». Poi l'appello: «Si accettano suggerimenti su altre tematiche care e vissute con partecipazione da tutto il territorio del triveneto per poter pensare insieme ad una nuova collezione di video a tema.

Qualche idea? Sono tutt’orecchi e occhi».

La canzone de Il Canal è già un tormentone

La canzone parodia è stata realizzata da Il Canal con Francesca Covolan, Paul Bryan (musica), Federico d’Avella, Guglielmo Gregoris e Manuel Casagrande (riprese e montaggio) e Matteo Terrano, Gino Nardo (foto) e Matteo del Puppo che ha scritto il testo. Nel finale compare anche il governatore Luca Zaia che, in un incubo del Canal viene sostituito dall'intelligenza artificiale in Regione Veneto. La canzone, pubblicata alle 12.30, ha già riscontrato pareri più che favorevoli dai fan e dai followers dell'influencer trevigiano tra i più amati. E che dire? Un ultimo capitolo che, come i precedenti, si dimostra vincente.